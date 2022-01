Cât mai costă o breșă de securitate? Evitarea pierderilor de date ajunge la un cost mediu de peste 4 milioane de dolari (raport) Anul 2021 a inregistrat cel mai mare cost mediu al unei brese de securitate ce a dus la pierderea datelor, din ultimii 17 ani, de la 3,86 milioane de dolari, la 4,24 milioane de dolari, pret raportat la o baza anuala, arata un raportul IBM, citat de blogul din Romania al producatorului de solutii antivirus Eset, conform Agerpres. Conform cercetarii, intitulate "Costul unei brese de securitate a datelor", cea mai frecventa cauza a incalcarii datelor a fost compromiterea datelor de conectare ale utilizatorului. Astfel, acest tip de vector de atac a fost responsabil pentru 20% dintre brese, incalcarile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

