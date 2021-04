Stiri pe aceeasi tema

- Prețul mediu al unui test RT-PCR pentru detectarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 este de 322 lei, arata o analiza a Consiliului Concurenței citata de Mediafax. Astfel, in funcție de clinica medicala unde se efectueaza, prețul unui test RT-PCR variaza intre 270 lei și 390 lei, in condițiile…

- Parintii din Romania estimeaza ca au platit, in medie, in primul an de pandemie, cand scoala s-a derulat preponderent online, mai mult decat in 2018 pentru educatia copiilor. Costul mediu alocat serviciilor de tip Scoala dupa scoala s-a dublat, iar invatamantul derulat online a generat categorii noi…

- Costul unui test RT PCR pentru depistarea coronavirusului "a scazut" Costul unui test Real Time PCR pentru depistarea coronavirusului a scazut fata de anul trecut, când ajungea pâna la 520 de lei. O analiza a Consiliului Concurentei arata ca în prezent, în functie de…

- Parintii au estimat ca au cheltuit pentru educatia copiilor in timpul primului an de scoala online 4.200 de lei, cu 1.000 de lei mai mult decat in 2018. Cheltuielile ajung, insa, la aproape 6.800 de lei daca se adauga si rechizitele, arata un sondaj realizat de Salvati Copiii.

- In mediul online, sunt comercializate diverse tipuri de teste antigenice rapide, pretul acestora osciland in functie de mai multi factori, cum sunt numarul de teste ambalate intr-o cutie, modul in care se recolteaza proba, compania producatoare.

- Testarea ptr depistarea SARS-CoV-2 la un nivel mult sub capacitatea asumata Foto: Arhiva/ MAp Testarea pentru depistarea SARS-CoV-2 se mentine la un nivel mult sub capacitatea asumata de autoritati, cu un total de aproximativ 136.000 de teste Real Time - PCR saptamâna trecuta, ceea ce…

- Rezultatele unei analize a Consiliului Concurentei indica faptul ca pretul unui test rapid antigen SARS-CoV-2, pentru autotestare, promovat online, in Romania, se situeaza intre 30 lei si 68 lei. Acesta este un nivel de preț comparabil cu cele din mai multe tari europene. „Persoanele fizice pot achiziționa…

