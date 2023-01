Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile produselor alimentare au crescut și mai mult de sarbatori. Cele mai mari costuri sunt la carnea de porc, ulei și lactate. Daca acum un an gaseam carne de porc la puțin peste zece lei pe kilogram astazi trece și de 30 de lei.Cumparator: Am luat și eu un lebar din ala mic, ca sunt singur și…

- Potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica, pentru fiecare roman, consumul de bere a crescut in 2021 cu 0,3 litri, iar vinurile s-au baut mai mult cu 2,6 litri. Și la bauturile distilate a crescut consumul, cu 1,8 litri pe locuitor, arata cele mai noi date publicate de INS.

- Iluminatul public a inregistrat o scadere cu 0,7%, iar consumul populatiei a scazut cu 8,8%. Consumul propriu tehnologic in retele si statii a fost de 4,159 miliarde kWh, in scadere cu 251,6 milioane kWh.Exportul de energie electrica a fost de 5,688 miliarde kWh, in crestere cu 691,8 milioane kWh.In…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.X.2022, au totalizat 27.607.900 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 218.100 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 14.635.100 tep, in scadere cu 643.700 tep (-4,2%) fata de perioada 1.I-31.X.2021,…

- ”Consiliul de Administratie al Romgaz, intrunit in sedinta din data de 23 noiembrie 2022, prin Hotararea nr. 78/23.11.2022: a numit pe Razvan Popescu in functia de director general al Romgaz pe o perioada de 4 luni, incepand cu 18 decembrie 2022 pana in data de 18 aprilie 2023; a numit pe Aristotel…

- Producatorul de gaze Romgaz, companie de stat, si-a dublat profitul net in primele noua luni fața de aceeași perioada din 2021, la 2,23 miliarde lei, in timp ce cifra de afaceri a crescut de trei ori, la 10,81 miliarde lei.”Grupul Romgaz a inregistrat in primele noua luni ale anului 2022 o…

- In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2022, resursele de energie primara au scazut cu 1,8%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,3% fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. A crescut productia din centralele electrice eoliene și din energie…

- Actualizarea nivelului accizei la alcool si bauturi alcoolice cu inflatia, ceea ce ar inseamna un plus de 15% de la inceputul anului 2023, va mari pretul la raft al bauturilor alcoolice, ducand la o crestere semnificativa a pietei bauturilor nefiscalizate, cu efecte economice si sociale imediate.