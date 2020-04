Stiri pe aceeasi tema

- Fosta zana a surprizelor a avut parte de o sarbatoare liniștita, insa inainte de acesta a publicat o imagine cu noul ei iubit, consulul Adrian Brancoveanu. Andreea Marin s-a relaxat și ea dupa ce a strans mai multe donații și s-a simțit bine alaturi de cei dragi. Vedeta s-a relaxat și a publicat doua…

- Majda Aboulumosha nu mai este colega lui Cristi Brancu laAgenția Vip. Mulatra a fost distribuita intr-un alt proiect, tot la AntenaStars. Vedeta a facut anunțul pe contul ei de socializare. Majda Aboulumosha are parte de schimbari in plan profesional, in aceasta perioada. In noul proiect, ea va fi…

- Fosta jucatoare rusa de tenis Maria Sarapova, castigatoare a cinci turnee de Grand Slam, si-a facut public numarul de telefon pentru a primi mesaje de la fani, in contextul izolarii si al distantarii sociale impuse in SUA, din cauza pandemiei de coronavirus.Intr-un mesaj postat, Sarapova,…

- Tily Niculae, actrița din celebrul serial ‘La Bloc’ a nascut, joi, 26 martie, un baiat perfect sanatos. La o zi dupa naștere, Tily (34 de ani) a publicat pe rețelele de socializare și primele imagini cu cel mai nou membru al familiei. Se pare ca tanara l-a nascut pe baiețel chiar de ziua soțului ei.…

- Vedeta de televiziune se afla din nou in atenția presei dupa ce s-a aflat ca ar fi insarcinata a doua oara. Diana Bart a anunțat ca la 39 de ani va deveni mama a doua oara și ca fiica ei Maya, de 3 anișori este foarte incantata ca va avea cu cine sa se joace... Read More Post-ul Diana Bart este din…

- Adele a reușit sa scape de peste 40 de kilograme. Artista care s-a despartit de sotul Simon Konecki trece printr-o schimbare majora din punct de vedere fizic. Nu mai seamana deloc cu Adele pe care o stiam de ani de zile. Cantareața distinsa cu 8 premii Grammy a tinut o dieta drastica si a facut... Read…

- A avut parte de ani de succes fara sa fi fost difuzata la radio ori televiziune, iar vocea sa se auzea oriunde, melodiile erau știute și fredonate de toți. Prima vedeta a muzicii de petrecere de dupa ’89, candva supranumita Naste din Berceni, iși duce traiul in modestie, cantand in restaurant, la petreceri…