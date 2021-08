Cât mai aproape de normalitate Nicoleta Dumitrescu Cu mai puțin de o luna inainte sa sune, din nou, clopoțelul pentru intrarea la clasa a elevilor, s-au pus pe hartie masurile ce vizeaza debutul noului an școlar, in contextul pandemiei. Iar dupa discuțiile avute intre premier, ministrul Educației și cel de la Sanatate, ieri au fost anunțate și primele decizii. Ideea este ca școala, pe 13 septembrie a.c., sa inceapa cu prezența fizica a profesorilor și a elevilor, tragandu-se nadejdea ca porțile școlilor sa ramana deschise pe tot parcursul anului școlar, asta daca și coronavirușii vor sta ceva mai potoliți și nu se vor cocoța… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

