Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea dintre noi mergem pe premisa ca ceea ce cumparam este exact ce scrie pe ambalaj, inclusiv cantitatea. Dar se pare ca nu este intotdeauna valabila. O astfel de situația a trait-o pe propria piele un client al retailerului german Kaufland.

- Un barbat din Massachusetts care a incercat sa angajeze un criminal pentru a-și ucide soția, dupa ce aceasta a cerut un ordin de restricție impotriva lui, a apelat fara sa vrea la un agent federal sub acoperire ca sa faca „treaba”, spun autoritațile.

- Un barbat din Marea Britanie a descoperit ca el și soția sa sunt frați biologici. Acesta a fost abandonat la naștere, astfel ca nu a știut nimic despre familia sa. Șocul a fost uriaș, mai ales ca ei sunt parinții a doi copii sanatoși.

- Mandat european de arestare, pus in aplicare de polițiștii specializați in investigații criminale La data de 2 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in colaborare cu efective de la Secția nr. 11 Poliție Rurala Pucioasa au pus in aplicare un mandat european de arestare…

- Cum a fost „țepuita” o voluntara din Alba de un barbat care i-a promis ca aduce mancare de caței din Germania: „Mincinos, cu vorbele la el” Cum a fost „țepuita” o voluntara din Alba de un barbat care i-a promis ca aduce mancare de caței din Germania: „Mincinos, cu vorbele la el” O femeie din Alba, voluntar…

- Un barbat de 38 de ani din satul Priboiu, comuna Branești, care intenționa sa se deplaseze in Belgia, la sfarșitul lunii ianuarie a disparut fara urma. De atunci, familia sa nu mai știe nimic despre barbat. Balașa Mihail este, din data de 28 ianuarie, de negasit. Pe 29 ianuarie, fratele sau a mers la…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost anunțat in mijlocul unui interviu pentru canalul Sky News ca Germania a aprobat trimiterea de tancuri Leopard in Ucraina. El tocmai discuta cu reporterul aceasta chestiune, cand a primit vestea.

- Un barbat de 35 de ani din judetul Giurgiu este cercetat penal dupa ce a fost depistat la volanul unui autoturism cu o alcoolemie de 1,04 miligrame la litru alcool pur in aerul expirat, a informat luni IPJ Giurgiu, potrivit Agerpres."In noaptea de duminica spre luni, in localitatea Trestieni, judetul…