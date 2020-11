Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 3.418.245 de teste. Dintre acestea, 38.389 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 21.568 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 16.830 la cerere. Au fost raportate și rezultatele…

- Un baiat in varsta de 13 ani a sunat la numarul de urgenta 112 si a cerut 12.000 de lei in schimbul rascumpararii unui alt minor, de 14 ani, despre care a anuntat ca este rapit. Apelul s-a dovedit a fi unul fals, potrivit IPJ Braila, citat de Agerpres.„Politistii braileni au fost sesizati in repetate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 3.274.870 teste. Dintre acestea, 10.566 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 7.089 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 3.477 la cerere. Pe teritoriul Romaniei, 30.083 de persoane…

- Un barbat in varsta de 25 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice. Tanarul a fost si amendat pentru incalcarea legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- Un barbat din Braila a primit o amenda de 500 de lei de la oamenii legii fiindca și-a facut singur o trecere de pietoni. Polițiștii l-au amendat pe barbat cu o amenda de 500 de lei de la oamenii legii fiindca și-a trasat cu o vopsea albastra o trecere pentru pietoni pe o strada din oraș. El a fost sancționat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 2.770.481 de teste. Dintre acestea, 29.646 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 17.575 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.081 la cerere. Au fost raportate și rezultatele…

- Doua bistrițence depistate pozitiv cu COVID 19 s-au ales cu dosar penal. Deși acestea aveau obligația de a se izola la domiciliu, oamenii legii le-au gasit in cu totul alte locuri. Polițiștii municipali au identificat doua femei care nu au respectat legea. Ambele din Bistrița, ambele infectate cu noul…

- Un tanar din Bistrița a crezut ca poate incalca legile, daca e trecut bine de miezul nopții. Doar ca a fost prins de oamenii legii, iar acum e cercetat penal. Acesta s-a aventurat pe strazile din Bistrița, conducand deși nu avea permis, și fiind și drogat. Polițiștii de la Biroul Rutier, opresc mașinile…