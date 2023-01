Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva saptamani Vladimir Putin și Xi Jinping au promis ca vor aprofunda legaturile bilaterale dintre Rusia și China. In schimb, in cadrul unor conversații private, mai mulți oficiali chinezi au declarat pentru Financial Times ca „Beijingul nu ar trebui sa urmeze pur și simplu Rusia" in…

- Guvernul Ucrainei a revendicat Lavra Pecerska (Lavra Peșterilor) din Kiev, cea mai veche manastire creștin ortodoxa din Ucraina și centrul aripii sprijinite de Rusia a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, numita și Patriarhia Moscovei, relateaza Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In plina criza provocata de cresterea costului vietii zilnice in Regatul Unit, regele Charles al III-lea a laudat solidaritatea britanicilor in mesajul lui de Craciun, difuzat duminica, primul discurs de acest tip sustinut de actualul suveran britanic dupa ce a urcat pe tronul tarii sale, informeaza…

- Regele Charles III se va intalni cu presedintele sud-african Cyril Ramaphosa si sotia sa, marti, la Palatul Buckingham din Londra, pentru o prima vizita de stat de cand a urcat pe tron. Ultima vizita de stat in Marea Britanie a fost in iunie 2019, cand Regina Elizabeth II i-a gazduit pe presedintele…

- Șapte nave care transportau 10 milioane de tone de produse agricole ucrainene au parasit in aceasta dimineața porturile de la Marea Neagra, a anunțat Ministerul Infrastructurii din Ucraina, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un oficial ucrainean le-a cerut strainilor sa doneze Ucrainei radiatoare și generatoare, in condițiile in care țara este afectata de penele de curent in urma loviturilor rusești asupra instalațiilor energetice, potrivit Sky News, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Noul premier britanic Rishi Sunak a vorbit marti la telefon cu presedintele american Joe Biden, care l-a asigurat ca Regatul Unit "ramane cel mai apropiat aliat" al Statelor Unite, informeaza AFP, care citeaza Downing Street. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel puțin o drona a fost observata in apropiere unui aeroport din Norvegia, iar autoritațile au decis inchiderea acestuia, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…