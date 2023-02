Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a marturisit ca face eforturi pentru a o convinge pe Ema Uta sa se intoarca la el. Dupa ce i-a transmis un mesaj de dragoste, proiectat chiar pe o unul dintre cele mai luxoase locuri din Dubai, afaceristul a afacut declarații neașteptate la Antena Stars. Barbatul suține ca o iubește cum nu…

- Flacara iubirii dintre Alex Bodi și Ema Uta s-a aprins din nou! Omul de afaceri și-a surprins iubita cu cel mai romantic gest vazut pana acum. Nu s-a uitat la bani și a vrut sa ii spuna ca o iubește intr-un mod inedit, intr-unul dintre cele mai luxoase locuri din lume. Puțini barbați ar face asta pentru…

- Alex Bodi a rupt legatura definitiv cu Ema Uta, iar afaceristul s-a impacat cu mama fetiței lui, Iulia Salagean. Cei doi au petrecut noaptea impreuna la Sibiu, iar noi va prezentam detaliile care i-au dat de gol pe cei doi pe rețelele de socializare.

- Alex Bodi a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cum a reușit sa faca bani imobiliare, dar și ce planuri are pe viitor. Afaceristul se bucura de afaceri in strainatate, asta deoarece in Romania firmele și conturile i-au fost blocate. Iata ce a declarat Alex Bodi!

- Alex Bodi nu-și gasește liniștea pe plan amoros. Cateva zile par sa fie de ajuns, in cazul lui, pentru a trece de la o relație la alta. Dupa ce Iulia Salagean a declarat ca afaceristul a vrut sa se intoarca la ea, paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe afacerist in compania fostei neveste și au obținut…

- Alex Bodi și-a obișnuit fanii cu stilul de viața luxos pe care l-a afișat pana acum, astfel ca acest lucru s-a intamplat și de ziua lui, atunci cand a organizat o mega petrecere in Dubai. Omul de afaceri a ales sa sarbatoreasca alaturi de fiicele și iubita lui intr-unul dintre cele mai scumpe locuri…

- Alex Bodi iși sarbatorește ziua de naștere tocmai in Dubai, impreuna cu fiicele sale și iubita. Afaceristul a povestit ca și-a chemat cațiva prieteni apropiați cu care va petrece. Cat despre dorințele pentru ziua sa de naștere, Alex Bodi a marturisit ca este un barbat implinit din toate punctele de…

- Inainte de ziua lui de naștere cu doar cateva ore, Alex Bodi a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre copilul pe care il vrea cu Ema Uta. Afaceristul a povestit ca a avut parte de surprize frumoase din partea celor mai importante femei din viața lui și a marturisit ca in prezent lucurile…