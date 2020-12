Cât investesc firmele în cursuri de IT pentru angajaţi

Valoarea pieței de educație IT alternativa este de aproximativ opt milioane de euro, iar în 2021 ar putea crește cu 15%, conform estimarilor unei scoli informale de IT. Cât platesc firmele pentru cursuri de IT pe an/per angajat.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro