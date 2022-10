Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +9.6% fața de septembrie 2021, atingandu-se un nivel de 787.870 unitați. Pe primele noua luni din 2022: – au fost inmatriculate 6.784.318 unitați, o scadere cu -9.9% fața de perioada similara din 2021. – au…

- Profesorul Paul Neagu este un nume important in lumea sporturilor de iarna nu numai din Romania, ci din intreaga Europa. Nascut la Constanta, insa plecat in urma cu aproape patru decenii in Germania, tehnicianul a devenit un specialist de top al bobului si a creat ulterior un club de specialitate si…

- Intrebat cate institutii publice au folosit antivirusul rusesc, ministrul Cercetarii si Digitalizarii a precizat ca nu are un numar exact. ”Din datele anecdotice mai mult de la Asociatia Oraselor, Asociatia Municipiilor, Asociatia Comunelor, sunt destul de multe care tind sa apeleze la aceste solutii…

- In luna august, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +4.4% fața de august 2021, atingandu-se un nivel de 650.305 unitați. Pe primele opt luni din 2022: – au fost inmatriculate un numar de 5.996.638 unitați, o scadere cu -111.9% fața de perioada similara din 2021. – au…

- "Nerespectarea legilor și a regulilor" au dus la raspandirea pestei porcine Foto: RRA. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI (7 septembrie, ora 08:31) - Realizatori: Daniela Petrican si Catalin Cîrnu Daniela Petrican - România are cele mai multe focare de pesta porcina africana…

- Pianista Mihaela Manea a fost eleva Liceului de Arte „Balasa Doamna” din Targoviste. La doar 25 de ani poate spune ca a concertat pe marile scene ale Europei, precum Konzerthaus Viena si alte scene importante din Olanda, Italia, Spania, Franta sau Germania.

- Preturile alimentelor au crescut in ultimul an si au ajuns la adevarate recorduri, in special in Europa. Romania este de departe printre cele mai afectate tari la acest capitol, mai ales ca veniturile populatiei sunt foarte scazute.