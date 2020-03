Cât îi costă pe plătitorii de taxe din Europa familiile regale Familiile regale nu mai sunt atat de comune ca in trecut in Europa, dar acolo unde exista acestea ii costa sume importante pe platitorii de taxe și impozite, potrivit CNN preluat de mediafax. Dintre cele 10 familii regale principale din Europa, noua primesc fonduri publice. Singura excepție o reprezinta Casa de Liechtenstein, care nu primește bani de la guvern. De departe monarhia din Europa care primește cea mai mare suma din bani publici, 107 milioane de dolari pe an, este cea din Marea Britanie. Totuși, cea mai costisitoare pentru cetațeni casa regala este cea din Monaco,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

