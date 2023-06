Cât i s-a cerut unui clujean pentru o cursă Uber de la aeroport până acasă. Drumul cu mașina, mai scump decât zborul Un clujean care tocmai a revenit acasa, pe Aeroportul Internațional din oraș, a dezvaluit suma uriașa care i s-a cerut pentru o cursa Uber pana acasa. Pentru 18 kilometri, cetațeanul trebuia sa scoata din buzunar o suma mai mare decat a unui zbor. Clujean, șocat de suma uriașa ceruta pentru o cursa Uber de la aeroport pana acasa Revenirea acasa dintr-o deplasare externa nu a fost una tocmai de bun augur pentru un cetațean din județul Cluj. Acesta a avut parte de o surpriza neplacuta cand s-a decis sa comande un Uber pentru a se deplasa de la Aeroportul din Cluj-Napoca spre Florești. Cand a vazut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

