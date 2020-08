Cat i-a luat lui Ciolacu sa devina ”tatucul”  PSD: 4 zile. Surse: votul motiunii, programat fara consultarea partidului. Paul Stanescu, mesaje de amenintare

Stiri pe aceeasi tema

- La Congresul PSD, Marcel Ciolacu a clamat ca vremea tatucilor in partid a apus, aluzie la Liviu Dragnea si la predecesorii sai. Ciolacu a pledat pentru o conducere colectiva, in care deciziile sa fie luate prin dialog si consens. Patru zile mai tarziu, Marcel Ciolacu a stabilit votul pentru motiunea…

- Nu avem niciun motiv sa ne indoim de bunele intentii ale noii conduceri a PSD de a trece la reformarea partidului. Se retine prin modul transant in care a fost spusa, afirmatia lui Marcel Ciolacu “Nu mai avem nevoie de tatuci!”. Este inclusa in aceasta zicere care va intra in istoria acestei formatiuni…

- Eugen Teodorovici a lansat un nou atac la conducerea PSD, afirmând ca aceasta este ilegala și acuzând-o ca nu reușește sa acumuleze capital electoral pe seama modului cum gestioneaza Guvernul Orban epidemia și ca nu a depus pâna acum o moțiune de cenzura.”Nu este firesc,…

- Fost presedinte executiv al PSD, Teodorovici afirma, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca isi va depune candidatura doar in conditii de legalitate si isi indeamna colegii social-democrati sa ia atitudine impotriva incalcarii statutului de catre Marcel Ciolacu. "#PSD, trezește-te‼️…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici iși pregatește candidatura la șefia partidului, fiind susținut de o parte din vechea garda a partidului in mandatul lui Liviu Dragnea. Principalul candidat pentru funcția de președinte este actualul lider interimar, Marcel Ciolacu, secondat de Paul Stanescu (secretar…

- Fostul președinte executiv PSD Eugen Teodorovici, posibil contracandidat al lui Marcel Ciolacu pentru președinția partidului la Congres, i-a criticat joi la Digi24 pe cei care azi se dezic de Liviu Dragnea și inainte au luat parte la toate deciziile, el invocandu-i in acest sens pe Marcel Ciolacu și…

- "Eu nu am fost la masa nici cu Liviu Dragnea, nici nu am dat la vasle, nici nu am dat la rame, nu am turnat in pahare la mesele date in partid. Deci nu ma poate acuza nimeni de prietenie cu Liviu Dragnea in niciun fel. Nu pot fi pus intr-o tabara sau alta. Dar eu nu m-am dezis de istoria partidului,…

- Paul Stanescu l-a atacat pe Eugen Teodorovici dupa ce fostul ministru al Finantelor l-a criticat pe Marcel Ciolacu, acuzandu-l ca a incalcat statutul partidului. "Teodorovici este un aventurier politic, incapabil sa se gandeasca la PSD si la colegii lui. El nu este un social-democrat autentic.…