Cât i-a costat pe ruși loviturile cu rachete de luni dimineață Tipul exact al rachetelor nu se cunoaște deocamdata, in timp ce s-a raportat ca rachete Kh-101, Kh-555, Caliber, Iskander, S-300 și Tornado-S se numara printre cele care au fost folosite in atacurile de luni de Rusia, care au costat-o 400-700 de milioane de dolari, potrivit Forbes, preluat de anews.com.tr.

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

