Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea luni dimineata un volum de 3 miliarde metri cubi gaze in depozite, ceea ce corespunde unui grad de umplere de 97,7% din capacitatea totala de inmagazinare, conform datelor Transgaz.

- „Astazi am ajuns la un nivel de peste 79% a stocului de gaze in depozite si estimam ca, pana la sfarsitul saptamanii acesteia, vom depasi pragul de 80%, prag minim aprobat prin noul Regulament al Comisiei Europene. Asa ca Romania, tinand cont de profilul de productie si de consum, se afla in grafic…

- Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a ales sa transmita un mesaj, cu ocazia Zilei Gazistului, sarbatorita in acest an pe 9 septembrie. Redam integral mesajul pe care l-a transmis Ion Sterian, prin intermediul unui comunicat: „In aceasta zi cu insemnatate deosebita pentru industria noastra și…