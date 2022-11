Cât gaz are România în depozite? Transgaz, anunţ pentru români în prag de iarnă Romania are luni, 7 noiembrie, in depozite un volum de 3 miliarde metri cubi gaze. Aceasta cifra corespunde unui grad de umplere de 97,7% din capacitatea totala de inmagazinare, potrivit datelor Transgaz. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, Romania are cu 701 milioane de metri cubi de gaze in plus in depozite. Depozitele de […] The post Cat gaz are Romania in depozite? Transgaz, anunt pentru romani in prag de iarna first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

