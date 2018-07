Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu a vrut sa valorifice aurul din rezerva nationala prin operatiuni riscante, sa-l „joace la pacanele“, asa cum a sugerat ”un personaj”, pentru ca aceasta ar fi implicat o forma de instrainare a acestuia, iar mentinerea unor dobanzi mai ridicate pe piata monetara ar…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu a vrut sa valorifice aurul din rezerva nationala prin operatiuni riscante, sa-l ”joace la pacanele”, asa cum a sugerat ”un personaj”, pentru ca aceasta ar fi implicat o forma de instrainare a acestuia, a spus guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33,123 miliarde euro, la 31 mai, cu peste 400 de euro mai puțin decat la finele lui aprilie, cand valorau 33.539 miliarde euro la 30 aprilie 2018. Pe parcursul lunii mai au avut loc intrari de 2,184 miliarde euro, reprezentand…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei s-au redus in luna mai cu 416 milioane euro, la 33,12 miliarde euro, fata de 33,53 miliarde euro la finele lunii aprilie, a anuntat luni Banca Centrala. In cursul lunii mai, intrarile la BNR au totalizat 2,18 miliarde euro, reprezentand modificarea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 31 mai, de 33,123 miliarde euro, cu 416 milioane euro mai mici fata de 30 aprilie, cand erau 33,539 miliarde euro, transmite News.ro . In cursul lunii mai au fost Intrari de 2,184 miliarde euro,…

- Dobanda si inflatia sunt indicatori aflati in stransa legatura, iar Banca Nationala a Romaniei a invatat sa intervina psihologic in piata, cu efecte imediate asupra preturilor, care incep sa scada, a declarat Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei, potrivit Agerpres.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a platit, in luna aprilie, peste 1,4 miliarde de euro in contul datoriei publice a Romaniei. Din suma mentionata, 1,24 de miliarde de euro reprezinta imprumutul contractat in 2009 de Ministerul Finantelor Publice de la...

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la finalul lunii aprilie la nivelul de 33,53 miliarde euro, in scadere cu 3,4% (1,2 mld.euro), de la 34,72 miliarde euro la 31 martie 2018. In cursul lunii aprilie, la BNR au intrat 589 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor…