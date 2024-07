Cât este taxa pentru plăcuțele de înmatriculare în 2024 Taxa placuțe de inmatriculare 2024 Cat e taxa pentru placuțele de inmatriculare in 2024. Romanii care vor sa inmatriculeze o mașina, fie ea noua, fie veche, vor avea de platit anumite sume de bani. In primul rand trebuie achitata taxa pentru inmatriculare auto. La aceasta se mai adauga și taxa pentru placuțele de inmatriculare. Prețul acestora depinde in funcție de marimea lor, dar și in funcție de alte preferințe, precum spațiu, dar și numere preferențiale. Atat taxa pentru inmatricularea auto cat și taxa pentru placuțele de inmatriculare pot fi facute prin internet banking, virament bancar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cat e taxa pentru placuțele de inmatriculare in 2024. Romanii care vor sa inmatriculeze o mașina, fie ea noua, fie veche, vor avea de platit anumite sume de bani. In primul rand trebuie achitata taxa pentru inmatriculare auto. La aceasta se mai adauga și taxa pentru placuțele de inmatriculare. Prețul…

- Romanii sunt cunoscuți pentru nostalgia lor fața de mașinile cu care au crescut, iar automobilele Dacia clasice sunt la mare cautare, cu prețuri pe masura. In același an in care a fost lansat cel mai scump model Dacia din istorie, Duster Hybrid , cu un preț de circa 38.500 de euro, a fost pusa in vanzare…

- Romanii sunt cunoscuți pentru nostalgia lor fața de mașinile cu care au crescut, iar automobilele Dacia clasice sunt la mare cautare, cu prețuri pe masura. In același an in care a fost lansat cel mai scump model Dacia din istorie, Duster Hybrid , cu un preț de circa 38.500 de euro, a fost pusa in vanzare…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat marti ca este „aproape imposibil” ca partidul sau, care este cel mai mare din Romania, sa nu aiba candidat pentru functia de presedinte al tarii, scrie Agerpres. Acesta a fost intrebat, la DC News, cand va fi luata decizia daca PSD merge cu un candidat…

- Cat te costa sa renovezi un apartament in 2024. Prețurile pentru renovarea locuințelor sunt unele record. Acestea au ajuns sa fie mai scumpe cu 50% fața de acum patru ani. Astfel, daca vrei sa renovezi un apartament cu doua camere, poți ajunge sa platești in jur de 7.000 de euro cu tot cu manopera.…

- Este forfota mare zilele acestea in piețele din toata țara. Gospodinele fac cumparaturi pe ultima suta de metri pentru a prepara bucate delicioase de Paște. De aceasta perioada au profitat și comercianții din Suceava care au scumpit produsele pe ultima suta de metri.„Anul acesta e 50 de lei kg, spun…

- Statul roman se pregatește sa incaseze o noua taxa, iar cei vizați sunt oamenii care dețin o avere personala importanta. Taxa pe lux, noua gaselnița a statului roman. Cine trebuie s-o plateasca Este vorba de o noua forma de impozit, introdus prin Legea 296/2023 și aplicabil incepand cu data de 1 ianuarie…