- Durata medie estimata a vietii profesionale pentru tinerii de 15 ani din UE a fost de 36,9 ani, in 2023, insa Romania este la coada clasamentului, cu o durata medie a vietii profesionale de 32,2 ani, in crestere totusi de la 31,3 ani in anul 2021 si 32 de ani in 2022, arata datele publicate joi de Eurostat…

- Datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat) arata ca pretul de consum la cacao si ciocolata sub forma de pudra in Uniunea Europeana a fost in luna mai cu 6,3% mai ridicat decat in perioada similara din 2023. Majoritatea statelor membre UE au raportat in mai cresteri ale ratei…

- 77% dintre romani planuiesc sa mearga in vacanța in aceasta vara, mai ales in iulie și august. 4 din 10 romani aloca un buget mai mare cu 40% fața de anul trecut. Durata medie a sejurului este de 7 zile, iar 61% dintre turiști aleg destinații recurente.

- Romania aloca cei mai mulți bani ca procent din PIB pentru achiziția de alimente, potrivit Eurostat, citat de Hotnews. Iar anul trecut, banii alocați pentru mancare au crescut cu cel mai rapid ritm in cadrul cheltuielilor de consum, conform datelor transmise ieri de Statistica. Asta in vreme ce pentru…

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost anul trecut de 36,1 ore, in medie, potrivit datelor publicate de Eurostat. Astfel, exista diferente semnificative in randul statelor membre. Astfel cel mai mare numar…

