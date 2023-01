Cat este amenda daca nu platesti taxa de pod de la Fetesti in 2023? Mulți șoferi pleaca la mare sau vin dinspre Constanța la București și uita sa plateasca taxa de trecere de la Fetești. Ar trebui sa aiba grija, pentru ca ii pasc amenzi, daca nu platesc taxa de pod de la Fetești. Orice sofer contravenient poate fi depistat cu ușurința, intrucat Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instalat camere de supraveghere in mai multe puncte de pe autostrada A2. In cazul in care au uitat sa achite taxa de pod de la Fetesti, conducatorii auto au la dispozitie posibilitatea…