Stiri pe aceeasi tema

- ”In timp ce multe destinatii exotice se concentreaza pe lux si exclusivitate, Zanzibar se diferentiaza prin autenticitatea si simplitatea sa. Insula emana o energie pozitiva si unica in lume, fiind o perfecta comuniune a omului cu natura. Turistii care aleg sa viziteze insula inteleg ca viata inseamna…

- Un grup de investitori romani inaugureaza pe 1 mai un resort de patru stele in Zanzibar, Mambo Ocean Resort, situat in Pwani Mchangani. Investitorii mai detin in Zanzibar alte trei locatii, doua de trei stele si una de doua stele. Mihai Ionita, initiatorul si reprezentantul grupului hotelier Mambo in…

- Romanul Alexandru Hegyi a anunțat ca Booking a renuntat la colaborarea cu hotelul olandez. De altfel, unitatea de cazare nu mai poate fi gasita la o cautare pe platforma utilizata pe scara larga pentru rezervari in domeniul ospitalitatii. „O victorie mica a avut loc astazi, chiar daca gustul ei este…

- Sunt nelipsite din coșul de cumparaturi al multor clienți, insa puțini știu de unde provin sucurile din Kaufland, de fapt. Lantul de magazine se mandrește cu o gama variata de produse create sub marci proprii „calitative, sustenabile și accesibile”. De unde provin sucurile din Kaufland De cand a deschis…

- 37% dintre romani nu știu daca Rusia este „prieten” sau „dușman”. SONDAJ la nivel european 37% dintre romani nu știu daca Rusia este „prieten” sau „dușman”. SONDAJ la nivel european Un sondaj recent realizat in mai multe țari sugereaza ca europenii s-au apropiat in ceea ce privește sprijinul pentru…

- Continue reading Problemele elevilor și studenților maghiari la invațarea limbii romane: ”studenții maghiari comunica in engleza cu colegii lor romani”. Programa și metoda de invațare pentru liceu, modificate abia anul trecut at Info real.

- Ministrul Muncii, Marius Budai anunta marti ca a semnat la Bruxelles, impreuna cu secretarul permanent de stat al Muncii din Germania, dr. Rolf Schmachtenberg, Programul comun de Lucru 2023-2024, care prevede intensificarea colaborarii dintre cele doua state, in beneficiul cetatenilor romani care…

- Trei oameni de afaceri au reusit sa pacaleasca fiscul cu peste 1,16 milioane euro și aproape 5 milioane lei, inregistrand in contabilitate operatiuni fictive. Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor S.R., E.G. si P.F. pentru participarea la comiterea…