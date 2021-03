Cât durează noile restricții, potrivit lui Florin Cîțu: „Trebuie să avem răbdare în martie și aprilie” Premierul Florin Cițu a dat de ințeles ca trebuie sa mai treaca o luna de restricții pentru a se vedea o scadere a numarului de cazuri de COVID-19. El a vorbit in cadrul unei conferințe de presa de la Palatul Victoria. „Trebuie sa avem rabdare in martie și aprilie”, a zis el, conform Libertatea . „Daca respectam masurile in aceasta perioada și acceleram campania de vaccinare, economia o sa iși revina. Am vrut sa explic masurile pentru ca nu au fost foarte bine explicate. […] Aveam nevoie de aceste masuri și am cerut soluții de la specialiști ca sa incetinim raspandirea virusului o perioada, ca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

