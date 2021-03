Cât de…fericită e România? World Happiness Report, realizat cu sprijinul ONU, a relevat cat de fericiți sunt oamenii din 149 de țari. Au fost luate in considerare masurile care includ sprijinul social, libertatea personala, produsul intern brut și nivelurile de corupție. Compania de cercetare Gallup a cerut oamenilor din 149 de tari sa isi evalueze propria fericire. Pentru al patrulea an consecutiv, Finlanda a fost desemnata cea mai fericita țara din lume dintre cele 149 de țari, potrivit raportului. World Happiness Report situeaza Danemarca pe locul doi, urmata de Elvetia, Islanda si Olanda. Pe larg, potrivit raportului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda iși menține, pentru al patrulea an consecutiv, titlul de cea mai fericita tara din lume, potrivit unui raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) publicat vineri, la un an dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat pandemia de coronavirus, informeaza Agerpres , care citeaza…

- Finlanda a fost desemnata, pentru al patrulea an consecutiv, cea mai fericita tara din lume, potrivit unui raport al ONU publicat vineri, la un an dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat pandemia de coronavirus, informeaza DPA și CNN, potrivit Agerpres. Expertii au spus ca „nu…

- Spune-ți ramas bun de la Anul Șobolanului și buna ziua Anului Boiului, potrivit BBC. Acesta va fi marcat de comunitațile din intreaga lume. Oamenii vor manca specialitați, se vor bucura de artificii, vor purta haine speciale și vor atarna felinare roșii pentru a marca aceasta ocazie. Anul Nou Lunar…

- Numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2, la nivel mondial, a depasit 100 de milioane, la mai putin de trei luni dupa ce a fost atins pragul de 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins. Dupa un an de cand orasul Wuhan si provincia Hubei din China erau…

- Romania este in top 20 țari la capitolul vaccinare in masa anti-coronavirus. Conform statisticilor Bloomberg , țara noastra ocupa 18 la nivel global. Dintre țarile Uniunii Europene Romania este pe locul 6. Statisticile includ datele colectate pana in data de 17 ianuarie, cand in Romania era incheiata…

- Dupa puterea militara, Moldova se situeaza pe locul 107 in clasamentul alcatuit din 138 de state, plasindu-se intre Botswana și Camerun, relateaza Noi.md. Ratingul, care s-a bazat pe puterea militara potențiala, a fost alcatuit de Globalfirepower.com. Lider in clasament sint Statele Unite ale Americii.…

- Daca ne referim la Europa, pierderile cele mai mari de vieți omenești asociate SARS-COV-2 le regasim in Marea Britanie, Italia și Franța, nu foarte departe de cifrele din aceasta țara fiind și Federația Rusa. Mai mult din cei aproape 92,5 milioane de oameni infectați la nivel mondial, deja 66 de milioane…

- Campania de vaccinare anti-coronavirus a inceput deja in mai multe state. Conform topului Our World Data, țara care conduce in topul vaccinarilor anti-Covid este Israel. In aproape doua saptamani, in Israel, au fost imunizate peste 640.000 de persoane. Cele mai multe persoane au fost vaccinate in Statele…