- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata, 8 aprilie, un mesaj pentru romanii care sarbatoresc Pastele Catolic și i-a salutat totodata pe cei care serbeaza „astazi” Floriile, sarbatoare care pica, insa, duminica, 9 aprilie. „Cu prilejul Sfintelor Pasti, le transmit credinciosilor romano-catolici,…

- Veste buna pentru pensionari!Ministrul Muncii,Marius Budai a anunțat ca pensiile vor ajunge mai devreme in aceasta luna pentru a permite oamenilor sa se pregateasca pentru Paște. Pensionarii obișnuiau sa primeasca pensia in perioada 1-15 aprilie, insa acum, aceștia o vor primi pana cel tarziu pe 11…

- Primul uichend caldut de la Iasi, care de altfel a si adus primavara astronomica in targ, adicatelea cel care tocmai a trecut, cica ar fi adus, pe langa boarea specifica trezirii naturii la viata si ciripitul suav al pasarelelor, si o vizita in oras a unui dipotat de care sigur nu s-a mai auzit de multa…

- Vacanța de primavara se acorda in perioada sarbatorilor pascale. Astfel, in 2023, elevii vor avea vacanța incepand de vineri, 7 aprilie, și pana marți, 18 aprilie. Sistemul educațional din Romania prevede ca vacanța de primavara sa cuprinda perioada sarbatorilor pascale.Vacanța de primavara 2023 se…

- Vremea joaca un rol important atunci cand planificam vacanța de Paște. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea pana la Paște și in zilele de sarbatoare. Prognoza meteo pentru toata luna aprilie a fost actualizata. Chiar daca au fost inregistrate temperaturi mult prea ridicate fața de cele normale va…

- Cum se face corect spovedania in Postul Mare. Postul Mare sau Postul Pastilor incepe luni, pe 27 februarie, și se termina pe 15 aprilie. Este cel mai aspru si mai lung post din calendarul ortodox. Dupa cele șase saptamani de rugaciune, post si fapte bune, este intampinata marea sarbatoare a Invierii…

- Primarul comunei Cislau din judetul Buzau, Dumitru Mitroiu, aflat in functie din anul 1992, isi va pierde mandatul dupa ce instanta i-a respins o contestatie in anulare, potrivit news.ro. Edilul fusese condamnat pentru abuz in serviciu si a fost suspendat din functie, dar a reusit sa revina la Primarie.…