- UPDATE, 17 septembrie 2021 – Tribunalul Iași a admis, astazi, arestarea preventiva pentru 30 de zile in cazul celor doi parinți suspectați de uciderea fetiței in varsta de doi ani. La 7 septembrie, fetița a fost adusa la o unitate medicala din Iași, in stare de inconștiența, mama precizand ca minora…

- Noi detalii in cazul minorei de 2 ani, din Iași, care a murit la spital, dupa ce a fost adusa in stare de inconștiența, iar mama ei, a spus ca a lasat-o nesupravegheata in cada cu apa. In urma dosarului penal intocmit de politiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași, sub aspectul savarșirii…

- Polițiștii fac cercetarii ucidere pentruinfracțiunile de ucidere din culpa și relele tratamente aplicate minorului in cazul tragic al fetiței de aproape 2 ani, din Iași, care a decedat la spital zilele trecute. Aceștia așteapta acum rezultatele necropsiei.Fetița a ajuns in stare critica la Spitalul…

- A venit rezultatul necropsiei care releva clar ca micuța in varsta de 2 ani a murit din cauza multiplelor lovituri pe care le-a incasat. Pe corpul acesteia au fost gasite urme de vanatai, inclusiv la nivelul capului, aflate in diverse stadii, lucru confirmat și de medicii care spun ca fetița prezența…

- Poliția a fost alertata de bunica fetiței care sunat și a anunțat ca fetița nu se afla acasa la mama sa, la Cernavoda. Polițiștii alertați au descins la locuința cu pricina, cautand sa lamureasca situația și sa afle ce s-a intamplat. Luata la intrebari, chestionata in legatura cu locul in care se afla…

- O fetita in varsta de un an si zece luni a fost gasita moarta in locuinta sa din Cernavoda, iar politistii au inceput o ancheta in acest caz. Mama copilului a incercat sa fuga in momentul cand politistii au intrebat-o unde este fetita.

