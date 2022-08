Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi medici de familie se plang ca nu se mai pot ingriji de pacientii bolnavi din cauza interesului crescut brusc pentru tabletele cu iod, in urma unei declaratii a ministrului Sanatatii, care indemna populatia sa le ridice din farmacii.

- Pastilele de iod sunt din nou un subiect aspru discutat la noi in țara. Toate direcțiile de sanatate publica din Romania au primit comprimatele cu iod fabricate de Antibiotice Iași care vor fi distribuite populației, arata anunțul recent din parte ministrului Sanatații. Raed Arafat a subliniat din nou…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila ii indeamna pe romani sa mearga la medicul de familie și sa obțina prescripția medicala pentru pastilele de iodura de potasiu și sa le scoata de la farmacie. Intr-o conferința de presa, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila i-a indemnat pe romanii pana in 40 de ani…

- Carmen Ginghina, medic cardiolog, sefa Clinicii de Cardiologie a Institutului pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" din Bucuresti si sefa Catedrei de Cardiologie a Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, a murit la varsta de 74 de ani. Anuntul a fost facut…

- La rectificarea bugetara de luna trecuta, Primaria Bistrița a alocat bani pentru o super-bucatarie, care sa deserveasca toate creșele din municipiu. Astfel, cei in jur de 200 de copii din creșele din Bistrița vor primi mancare din același loc. Primaria Bistrița a alocat 100.000 de lei la rectificarea…

- Au fost cateva zile de vis pentru zeci de copii din Suceava, Bistrița, Tiha și Prundu Bargaului, dar și copii de la Manastirea din Piatra Fantanele. Copiii au pus la cale – cu ajutorul preotului Petru Sasarman din parohia ortodoxa Ciosa – o tabara de toata frumusețea. Totul a inceput asta-iarna, cand…

- Comprimatele de iodura de potasiu vor ajunge in farmacii in urmatoarea saptamana. Ministrul Sanatații a anunțat aseara in emisiunea ”Context”, ca pastilele vor fi distribuite pe baza rețetelor de la medicii de familie.

- Mai, luna nefasta pentru motocicliști. Doi motocicliști și-au pierdut viața in accidente rutiere. Ultimul a decedat duminica, dupa ce in 20 mai a fost implicat intr-un grav accident rutier pe DN17, in Livezile. Acesta s-a casatorit chiar in luna mai, iar proaspata sa soție era și insarcinata. Cristian…