Cât de tolerantă este justiția din România cu pedofilii: Tribunalul București lasă liber un bărbat care și-a violat fiicele Doua judecatoare de la Tribunalul București au scos din arest un barbat care și-a violat ani la rand fiica vitrega (de la momentul la care aceasta avea 9 ani pana cand a implinit 14 ani) și pe cea naturala (de la 11 la 16 ani). Magistratele au apreciat ca pedofilul ar reprezenta un pericol pentru […] The post Cat de toleranta este justiția din Romania cu pedofilii: Tribunalul București lasa liber un barbat care și-a violat fiicele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

