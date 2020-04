Cât de tare a infectat coronavirusul șomajul Rata somajului a crescut, in luna martie, cu 0,7 puncte procentuale fața de cea inregistrata in luna precedenta, de la 3,9% la 4,6%. Numarul somerilor estimat pentru luna martie este de 410.000 persoane, transmite, joi, Institutul National de Statistica (INS). „Numarul șomerilor BIM a crescut cu 58.000 persoane (aproximativ 16%) fața de luna precedenta și cu 79.000 persoane (aproximativ 24%) fața de luna martie 2019. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna martie a anului 2020 a fost de 410.000 persoane, in crestere atat fața de luna precedenta (352.0000 persoane), cat și… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

