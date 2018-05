Cât de "șocantă" este creșterea ROBOR Octombrie 2017 a fost primul moment cand creșterea dobanzilor medii la care bancile se imprumuta intre ele au inceput sa ingrijoreze intreaga opinie publica. Din aprilie anul acesta, ROBOR a inceput sa doboare maxim dupa maxim, „criza“ ajungand la apogeu. Dar chiar sunt dobanzile la un nivel atat de mare incat sa ingrijoreze? Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

