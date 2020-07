Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierea la gradinița in anul școlar 2020-2021, pentru copiii nou-veniți incepe astazi, 8 iunie, dupa ce reinscrierea copiilor care merg deja la gradinița s-a incheiat pe 5 iunie. Inscrierea la gradinița in anul școlar 2020-2021, a copiilor care nu au mai urmat pana acum invațamantul preșcolar se…

- Astazi este Duminica Parintilor si Copiilor, prilej prin care Parintele Patriarh Daniel a transmis un mesaj in care subliniaza rolul fundamental pe care familia l a avut in perioada pandemiei. Mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane:"Familia crestina ndash; icoana a iubirii lui Dumnezeu in lumeDuminica…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat joi ca in privinta reluarii activitatilor educationale in perioada de vara - cursuri, scoli de vara, tabere scolare, etc. - este preferabil ca decizia sa se ia dupa obtinerea unui acord prealabil al specialistilor din sanatate. Potrivit unei postari de pe Facebook…

- Aproape un copil din sase s-a simtit deprimat cu regularitate in timpul izolarii impuse in Spania din cauza epidemiei covid-19, iar suferinta psihologica a fost mai puternica in randul categoriilor sarace, a anuntat joi organizatia Save the Children, relateaza Reuters.

- Parinții trebuie sa combine proteinele cu legumele atunci cand le pregatesc copiilor masa. De asemenea, micuților trebuie sa le fie date gustari sanatoase, spune medicul Valeria Herdea. Parinții reușesc cu greu sa le puna pe masa copiilor meniul de izolare, transmite Mediafax.Cristina este…

- Documente atasate: Proiectul de lege adoptat de Senat ZILE LIBERE 2020. Atunci cand școlile se inchid temporar din cauza vremii sau din alte motive, parinții copiilor care sunt nevoiți sa stea acasa vor putea beneficia, pe toata perioada in care școlile sunt inchise, de zile libere platite, indiferent…

- In aceasta perioada de pandemie, medicii de familie continua vaccinarea copiilor potrivit calendarelor de vaccinare, insa in condiții speciale. Sunt luate mai multe masuri de precauție pentru a preveni eventuale imbolnaviri cu coronavirus, insa unii parinți prefera sa amane vaccinarea copiilor pana…

- „Va propun astazi sa ne gandim impreuna la un lucru care ne preocupa pe toți: ce se intampla cu copiii noștri in aceasta perioada de criza? E o perioada complicata, parinții sunt innegurați, sunt preocupați, ingrijorați, este foarte multa incertitudine”, spune jurnalistul Cosmin Prelipceanu, realizatorul…