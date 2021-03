Stiri pe aceeasi tema

- Expertul in Sanatate publica, Razvan Chereches, sustine ca potrivit unui studiu care a analizat efectele vaccinului AstraZeneca, numarul persoanelor care au dezvoltat tromboze in urma vaccinului este totusi redus.

- Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș precizeaza sambata ca, potrivit unui studiu care a analizat efectele vaccinului AstraZeneca, puține persoane au facut tromboze dupa ce s-au vaccinat. ”Cred ca putem sa incepem sa ne liniștim cu toții”, comenteaza Cherecheș, potrivit hotnews. Expertul in…

- In urma raportarii anumitor efecte adverse grave, in legatura cu administrarea dozelor din lotul ABV2856 din vaccinul AstraZeneca, Agentia italiana pentru Medicamente (AIFA) a decis ca masura de precautie sa interzica utilizarea acestui lot pe intreg teritoriul national.Pana in prezent nu a fost stabilita…

- In urma raportarii anumitor efecte adverse grave, in legatura cu administrarea dozelor din lotul ABV2856 din vaccinul AstraZeneca, Agentia italiana pentru Medicamente (AIFA) a decis ca masura de precautie sa interzica utilizarea acestui lot pe intreg teritoriul national.Pana in prezent nu a fost stabilita…

- In urma raportarii anumitor efecte adverse grave, in legatura cu administrarea dozelor din lotul ABV2856 din vaccinul AstraZeneca, Agentia italiana pentru Medicamente (AIFA) a decis ca masura de precautie sa interzica utilizarea acestui lot pe intreg teritoriul national.Pana in prezent nu a fost stabilita…

- Explicatia completa este oferita de Razvan Chereches, profesor de Sanatate publica la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si consilier onorific al medicului Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, potrivit hotnews.ro.

- Tulpina din Marea Britanie a virusului SARS-CoV-2, este mai competitiva, mai „lipicioasa”, și va lua curand și la noi locul celeilalte tulpini, infectand oamenii. Cel mai probabil, la mijlocul lunii martie, tulpina britanica va deveni majoritara in Romania, estimeaza Razvan Cherecheș, expert in sanatate…

- Transmiterea coronavirusului de pe suprafețe este neglijabila, aceasta fiind opinia a 3 experți in domeniu – Joseph Allen, Charles Haas și Linsey Marr – arata Razvan Cherecheș, profesor de sanatate publica la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cea mai mare problema ramane transmiterea prin…