Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a ajuns miercuri seara la secția de urgența a Spitalului din Pitești cu simptome de coronavirus și a murit la scurt timp dupa ce a fost preluat de medici nu era infectat cu Covid-19. Testul pacientului a ieșit negativ.

- Potrivit unui articol publicat de echipa lui Zhong in Journal of Medical Virology, aceasta metoda ar permite reducerea considerabila a perioadei de timp pentru diagnosticarea bolii si ar putea fi folosita ca test suplimentar la pacientii care au rezultat negativ la testele de acid nucleic, principalul…

- Ziarul Unirea DSP Alba: 7 teste pentru CORONAVIRUS din Alba sunt NEGATIVE. La aceasta ora in județ nu este nici un caz confirmat Covid-19 DSP Alba: 7 teste pentru CORONAVIRUS din Alba sunt NEGATIVE. La aceasta ora in județ nu este nici un caz confirmat Covid-19 Toate cele ... DSP Alba: 7 teste pentru…

- Companiile aeriene din lume au intrat, marți, si mai adanc in criza generata de epidemia de coronavirus, care s-a intensificat odata cu anularea a mii de zboruri si blocarea traficului aerian catre si dinspre Italia, conform Reuters preluat de mediafax.Korean Air Lines a avertizat ca epidemia…

- Sase noi cazuri de coronavirus au fost confirmate de organizatorii Turului ciclist al Emiratelor Arabe Unite, toate fiind legate de cele doua cazuri initiale, care au fortat oprirea cursei, saptamana trecuta, informeaza Reuters. Majoritatea rutierilor, inclusiv cvadruplul castigator al Turului Frantei,…

- Un barbat de 45 de ani, șofer de tir, este suspect de coronavirus la Timișoara. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase spun ca acesta a intrat vineri in țara și a avut simptome exact ca femeia de 38 de ani confirmata tot vineri cu Covid-19. Pacientul suspect de infecție cu coronavirus s-a prezentat…

- Insa, un expert al Organizației Mondiale a Sanatații a sugerat ca acesta nu pare sa fie cazul real. Bruce Aylward, care a condus o misiune internaționala in China pentru a afla despre virus și raspunsul Chinei la acest fenomen, a spus ca specialiștii nu au vazut acele cazuri de vindecare sau cele…

- China va testa vaccinuri contra noului coronavirus in cadrul unor studii clinice care ar putea debuta la sfarsitul lunii aprilie, au anuntat autoritatile vineri. Cercetatori din intreaga lume lucreaza in prezent la tratamente pentru combaterea bolii Covid-19, care a aparut pentru prima data in luna…