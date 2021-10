Stiri pe aceeasi tema

- Sud-coreenii care adora sa asculte muzica au gasit o metoda de a-și susține idolii și sa câștige bani în același timp. Conceptul este unul interesant: practic este vorba despre invesțiția în anumite cote de drepturi de autor asupra cântecelor. Mai simplist, e cam ca pe piața…

- Pentru cei care iși doresc sa iși bage banii in depozite ca sa obțina dobanda din partea bancilor in loc sa-i investeasca in acțiuni sau in alte active financiare pentru a obține profit, creditorii au oferte care sunt mai mult sau mai puțin...

- Piața de autovehicule din Romania a crescut masiv in luna august, cu aproape 40%, potrivit datelor privind inmatricularile analizate de Profit.ro. Segmentul de autoturisme a avut o creștere și mai puternica, de aproape 50% comparativ cu anul trecut. Potrivit cifrelor oficiale, s-au inregistrat 20.981…

- Conform celui mai recent studiu de piata realizat de Canalys, in T2 2021 Xiaomi a depasit, in Romania, toti producatorii de telefoane mobile. Compania a inregistrat local o cota de piata de 30%, in contextul in care cresterea anuala a fost de 205%.

- Livrator, sofer de ride-sharing, producator de podcast sau telemedic sunt printre noile joburi aparute in ultimii ani datorita evolutiei rapide a tehnologiilor moderne, care a transformat semnificativ piata muncii din Romania, arata o analiza de profil. "Evolutia rapida a tehnologiilor moderne,…

- Anul trecut nu a fost unul bun pentru multi antreprenori. De asemenea, nici 2021 pana la aceasta data, nu a fost prea bland. Dar, exista si industrii care nu numai ca nu au regresat, ci s-au dezvoltat in timpul pandemiei si au atins culmi nemaipomenite pana in prezent. Una din acestea este industria…

- Piata inchirierilor de locuinte va creste in Romania in urmatorii ani, sustinuta de rata ridicata de supraaglomerare si de scaderea accesibilitatii locuintelor noi din prisma preturilor, arata un raport al companiei de consultanta Colliers. ”Piata inchirierilor de locuinte este asteptata sa…

- Noul magazin HORNBACH va fi deschis publicului incepand cu data de 15 iulie 2021. Amplasata pe strada Plevnei 1 - 7, pe un teren de 4,1 ha, noul magazin are o suprafața de circa 23.000 mp.Investiția de la Cluj se ridica la 27 de milioane de euro, iar in total in Romania la 202,2 milioane de euro.”Hornbach…