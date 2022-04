Stiri pe aceeasi tema

- Cu ce probleme grave s-a confruntat Elena Marin dupa Survivor Romania 2022. Fosta Faimoasa are deja doua operații. Fosta asistenta a lui Mihai Morar de la emisiunea „Rai da’ buni” a participat anul trecut la Survivor Romania 2022, de unde a venit cu mai multe probleme de sanatate, mai ales la nivelul…

- Tania Popa și-a obișnuit publicul cu rolurile sale comice și cu zambetul larg pe care il afișeaza in mai toate pozele, dar viața ei a fost presarata cu momente grele inca din primele luni de viața. Actrița a dezvaluit ca a suferit o comoție cerebrala la varsta de 9 luni și a stat in coma timp de trei…

- Centrala termica este un lucru nelipsit din aproape orice casa. Utilizarea centralei termice este esențiala pentru confortul pe care fiecare dintre noi il avem acasa.Totuși, ce facem atunci cand avem probleme cu centrala termica? Cum ne dam seama daca problemele sunt grave sau daca centrala trebuie…

- Adela Popescu este una din cele mai trasparente vedete din showbiz-ul romanesc. Celebra actrița a venit recent cu marturii noi pentru fanii ei. Prezentatoarea le-a povestit prin ce a trecut chiar la inceputul carierei. Ce se intampla atunci cu ea și cum a simțit primii pași in drumul spre succes? “Am…

- Adda traverseaza o perioada destul de dificila de ceva vreme. Insa, chiar daca avea impresia ca iși cunoștea adevaratul diagnostic, cel pus de medicii romani, artista a avut surpriza sa afle ca lucrurile au stat complet diferit.

- Erdogan acuza Occidentul ca ”inrautateste lucrurile” intre Ucraina si Rusia, il ataca pe Biden, o lauda pe Merkel si insista sa organizeze ”negocieri bilaterale” intre Zelenski si Putin in Turcia. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care si-a propus medierea in criza ucraineana, acuza vineri Occidentul…

- Maia Morgenstern are o poveste de viața parca rupta din filme. Actrița a trecut prin mai multe incercari inainte ca sa devina celebra și nu se da la o parte sa vorbeasca despre ele, cand are ocazia. Maia Morgenstern a facut cateva dezvaluiri neașteptate, in cadrul podacastului „Trup și suflet”, gazduit…

- In urma cu un an și jumatate Oana Radu și Catalin s-au casatorit civil, iar artista traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Datorita soțului ei, vedeta a scapat de kilogramele in plus iar acum arata mai bine ca niciodata. Aceasta a vorbit despre cum decurge relația lor. „Lucrurile se țin destul…