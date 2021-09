Catalin Moroșanu rupe tacerea despre divorțul de soția sa, Georgiana. Sportivul roman face dezvaluiri despre cea care i-a fost aproape timp de 17 ani. Este incredibil cat de sarac a fost concurentul de la „Survivor Romania” in trecut. Nimeni nu se aștepta la așa ceva! Catalin Moroșanu face lumina in cazul divorțului sau Catalin Moroșanu […] The post Cat de sarac a fost Catalin Moroșanu, de fapt. Cum iși distra soția fara niciun ban appeared first on IMPACT .