Cât de sănătoase sunt ouăle duble, cu 2 gălbenușuri. Care sunt superstițiile Ouale cu doua galbenușuri apar atunci cand gaina ovuleaza de doua ori in succesiune rapida, ceea ce face ca galbenușurile sa fie invelite in aceeași coaja.Evident, din acest motiv, sunt mai mari decat oule normale, dar și coaja este mai fragila. Din acest motiv, dar și din cauza faptului ca poate starni reacții adverse, oule duble sunt excluse la sortare și nu ajung pe rafturile marilor magazine, dar pot fi gasite in piețe, chiar vandute separat. Specialiștii atrag atenția ca nu exista absolut niciun argument in favoarea temerii populare ca o gaina care face astfel de oua ar fi bolnava, fiind… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

