- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a acuzat, miercuri, existenta unei "dezvoltari discrepante" in Romania, subliniind necesitatea alocarii de fonduri pentru investitii in infrastructura din zona Moldovei. El a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca prioritatea principala…

- Un urs de aproximativ 400 de kg a devenit o adevarata sperietoare la Pojorata. Marți seara, inainte de miezul nopții, animalul a fost observat in timp ce traversa drumul european 58, care leaga Moldova de Ardeal. Alarma a fost data de un șofer care circula in zona și care a sunat la 112. Polițiștii…

- Clipe de groaza pentru o familie din Frasin, care s-a trezit cu o autobasculanta in casa. Incidentul s-a petrecut miercuri, in jurul orei 10.30, pe drumul european 58 care leaga Moldova de Ardeal. Autobasculanta incarcata cu pietriș a trecut peste trotuar și a distrus o parte din imobilul pe care ...

- Un batran a plecat din Dorohoi la Campia Turzii pentru a-și cauta fratele de care nu mai știa nimic de 6 ani. Batranul nu avea bani și telefon mobil, iar trei zile a umblat din sat in sat deși era obosit și nemancat. In final, el a fost internat intr-un spital și a fost ajutat de polițiști. Barbatul…

- Sfantul Pahomie s-a nascut in anul 1674, in satul Gledin din tinutul Bistritei-Nasaud. Fiind crescut de parinti in frica lui Dumnezeu, a ajuns sa fie cu adevarat iubitor de Hristos si, din pricina prigonirii credintei ortodoxe in Ardeal, a parasit casa parinteasca si a ajuns in Moldova, la Manastirea…

- Acuzațiile de abuz al polițiștilor asupra cetațenilor nu mai sunt cazuri izolate. Tot mai mulți oameni iși cauta dreptatea pentru violențele suferite chiar din partea organelor legii, care ar trebui sa-i protejeze. In comuna Palanca, satenii ii acuza pe polițiști de abuzuri in trei cazuri diferite din…