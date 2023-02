Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Negoița (49 de ani), fostul patron al celor de la Dinamo, a comentat imaginile dezastrului din Turcia, acolo unde un cutremur de 7,8 pe scara Richter a facut mii de victime. Fost investitor la gruparea din „Ștefan cel Mare”, Ionuț Negoița a intrat in lumea imobiliarelor și a explicat ca legislația…

- Miercuri dimineața, in zona de intervenție indicata de autoritațile turce, salvatorii romani au gasit un adolescent de 16 ani, blocat de sub daramaturi. Aceștia au reușit sa salveze victima dupa 20 de ore de intervenție, transmite IGSU. La cateva ore dupa inceperea intervenției s-a inregistrat o noua…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a afirmat ca blocurile construite in anii 50 – 60 care necesita consolidare este mai bine sa fie demolate decat consolidate, iar alte locuinte sa fie ridicate in locul lor, mentionand ca nu pot fi demolate cladirile istorice, iar acestea trebuie consolidate indiferent…

- Toni Grebla a fost intrebat, miercuri, la Prima News, cum sta Capitala in cazul producerii unui cutremur de peste 7 grade pe scara Richter. “Sigur ca in cazul nedorit al unui astfel de cutremur, Capitala este cea mai expusa si din acest punct de vedere eu am facut un un apel la a constientiza ca daca…

- Tot mai multe scene sfașietoare se petrec pe strazile Turciei ce sunt in ruine dupa cutremurele de luni. Odinioara, o casa fericita pentru zeci de familii din provincia Hatay, la granița Turciei, strada numarul 21 este acum plina de moloz și oameni care incearca sa se confrunte cu urmarile lasate de…

- Catastrofa din Turcia și Siria inregistreaza sute de noi pierderi de vieți omenești de la o ora la alta. Potrivit celui mai recent bilant, cutremurul devastator de 7,8 pe Richter a ucis peste 2.300 de persoane din ambele țari, iar alte cateva mii sunt ranite. Dupa seismul care a fost resimțit in 9 țari…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…