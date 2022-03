Cât de rezilientă este Rusia la sancțiunile Vestului? Vestul a raspuns puternic la invazia Ucrainei declanșata de Rusia in data de 24 februarie, introducand un regim comprehensiv de sancțiuni cu scopul de a descuraja continuarea razboiului prin subminarea economiei Rusiei și voinței decidenților ruși, in frunte cu Vladimir Putin și reprezentanții pilonilor principali pe care se sprijina regimul. Au fost impuse sancțiuni sistemice, asupra sistemului financiar, inclusiv primele restricții din istorie asupra bancii centrale a unui membru G20 (grupul celor mai mari 20 de economii in curs de dezvoltare), dar și sancțiuni asupra membrilor notabili ai structurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ofensiva militara a lui V. Putin in Ucraina pare de neoprit, ceea ce este și un efect al spaimei. Invocarea indiferenței NATO de catre președintele ucrainean Zelenschi reprezinta, in fapt, un neadevar. NATO nu poate interveni in conflict, așa cum nu poate accepta ca membru aceasta țara, avand in vedere…

- In ultimii ani am tot vazut stiri despre „prietenia sino-rusa", cu poze cu Xi Jinping si Vladimir Putin facand declaratii comune, participand la diverse ceremonii sau incheiand si reafirmand parteneriate. Dar oare aceste gesturi inseamna ca China este aliatul Rusiei si o va sprijini in circumstantele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi, 3 martie, statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar pentru tara sa, sustinand ca daca Ucraina va fi infranta de Rusia aceasta din urma va ataca apoi restul Europei de Est, incepand cu statele baltice, pentru a ajunge 39; 39;pana la Zidul…

- China a refuzat sa catalogheze mișcarile militare ale Rusiei impotriva Ucrainei drept o "invazie" și a indemnat toate parțile implicate in tensiuni sa dea dovada de reținere, sfatuindu-și totuși cetațenii aflați in zona conflictului sa ramana in case sau, ca masura de precautie, sa afiseze steagul chinez…

- ”In ceea ce priveste relatiile noastre bilaterale, ele au progresat intr-un spirit de prietenie, de parteneriat strategic. Ele au dobandit un caracter cu adevarat fara precedent”, a declarat Vladimir Putin la inceputul intalnirii sale cu omologul sau chinez Xi Jinping, declaratii transmise in direct…

- ”In ceea ce priveste relatiile noastre bilaterale, ele au progresat intr-un spirit de prietenie, de parteneriat strategic. Ele au dobandit un caracter cu adevarat fara precedent”, a declarat Vladimir Putin la inceputul intalnirii sale cu omologul sau chinez Xi Jinping, declaratii transmise in direct…

- Președinții Rusiei și ai Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, vor petrece „mult timp” discutand securitatea Europei și setul de cerințe pe care Moscova le-a adresat Occidentului, cand se vor intalni saptamana viitoare, a anunțat Kremlinul vineri, potrivit Reuters. Discuțiile vor fi monitorizate cu…

- Rusia si China coopereaza in domeniul securitatii dezvoltand in comun arme de inalta tehnologie, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin la conferinta sa de presa anuala. "Cooperam (cu RPC) in materie de securitate. Armata chineza este echipata in mod semnificativ cu cele mai avansate sisteme…