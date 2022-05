Cât de repede poți primi aprobare pentru un leasing auto? Un leasing financiar este o forma de finanțare prin care o companie obține bunurile de care are nevoie in rate lunare. Dupa incheierea perioadei de leasing și achitarea valorii reziduale, compania solicitanta devine proprietara bunurilor. Aceste beneficii sunt importante pentru startup-urile care nu au suficient capital pentru a face o astfel de investiție sau nu au alte active de mare valoare cu care sa garanteze finanțarea. In cazul unui leasing auto, garantarea se face cu bunul solicitat. Insa cat de repede se obține aprobarea pentru un leasing financiar in vederea achiziționarii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

