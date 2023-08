Cât de repede ar urma să intre în vigoare măsurile de austeritate „Ordonanța austeritații” ar trebui sa fie adoptata cat mai repede, dat fiind riscul pierderii fondurilor europene din PNRR, și abia dupa aceea va urma rectificarea bugetara. In caz contrar, Romania se va afla in imposibilitatea de a ține deficitul bugetar asumat sub control, susțin oficialii romani. „Rectificarea bugetara nu poate avea loc decat dupa ce aceste masuri se aproba. In caz contrar, daca masurile nu se aproba, spun cu toata raspunderea: deficitul bugetar ajunge in jur de 7% din PIB. Coalitia trebuie sa fie foarte pragmatica si este, din acest punct de vedere, sa rezolve aceasta problema… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

