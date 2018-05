Cât de recomandată este o dezinsecţie pentru casa ta Știm cu toții ca daunatorii apar din numeroase motive, sunt periculoși, provoaca daune de tot felul, mai ales probleme de sanatate nedorite și, uneori, pot fi chiar dificil de eliminat. Daca o curațenie generala in casa și in imprejurimi este recomandata de Garden Farm ca prima etapa de combatere a daunatorilor, tratamentele de dezinsecție și anti capușe au rolul de a-ți ține locuința și familia ferite de neplacerile pe care le provoaca daunatorii. De exemplu, cate persoane pot afirma ca nu s-au confruntat macar o singura data cu problema cu invazia furnicilor pe timp de vara sau gandaci de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

