Ghidați de fosile cu plancton oceanic și de modele climatice, oamenii de știința au calculat cat de rece a fost pe Pamant in urma cu 20.000 de ani, cand calota glaciara acoperea o buna parte din America de Nord, America de Sud, Europa și Asia, potrivit reuters . Terra era de 7,8 grade Celsius, cu 7 grade mai puțin decat in prezent, arata o cercetare a University of Arizona. Calculele sunt pentru perioada numita Last Glacial Maximum (LGM), de acum 19 – 23 de milenii, cand gheața acoperea porțiuni mari din America de Nord, Europa și Asia. Calculele s-au facut pornind de la fosilele de plancton din…