Alianta Nord-Atlantica este ingrijorata de “riscul real” de conflict in Ucraina prin continuarea consolidarii militare a Rusiei la frontierele sale si trebuie sa se pregateasca de posibilitatea unui esec al diplomatiei, a avertizat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP. “Consolidarea militara a Rusiei continua in jurul Ucrainei si este insotita de un discurs amenintator al Moscovei daca cerintele sale nu sunt acceptate. Or, ele sunt inacceptabile, astfel ca riscul unui nou conflict este real”, a declarat seful NATO la finalul unei reuniuni prin videoconferinta cu ministrii…