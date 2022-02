In Romania vor veni forțe NATO suplimentare, iar un anunț in acest sens va fi facut in cel mult, cateva zile. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a facut precizari in acest context. Ministrul Apararii spune ca, in aceasta perioada, autoritațile romane sunt in contact zilnic cu omologii care au anunțat ca ar putea trimite trupe la noi. In timp ce Franța a facut doar un anunț de principiu, Statele Unite au admis ca aproximativ 1.000 de militari ar putea fi trimiși la noi, pentru imbunatațirea descurajarii unor eventuale agravari a situației din zona Marii Negre. Deja, Pentagonul a pus in alerta 8.500…