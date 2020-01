Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae de la Mireasa pentru fiul meu nu a avut mai deloc noroc in dragoste. Cel puțin pana acum. Fostul concurent a intrat in competiție cu ganduri marețe și, ajutat de mama lui, a sperat ca iși va intalni sufletul pereche.

- Oana Zavoranu și Dorian Popa joaca impreuna in serialul Sacrificiul de la Antena 1 și se pare ca, in timpul filmarilor, intre cei doi s-a legat o relație deosebita, chiar prea apropiata decat ar fi fost nevoie. Oana Zavoranu și Dorian Popa s-au apropiat foarte mult in ultimele luni, mai ales ca pe platourile…

- Zilele Revolutiei din ’89 au fost traite intens si la Manastirea Curtea de Arges. Chesarie Gheorghescu, staretul manastirii Curtea de Arges, i-a cerut lui Calinic sa se predea, urmand ca armata sa vina sa-l aresteze. Dupa cum chiar IPS Calinic afirma, in decembrie 1989 nu doar sistemul politic comunist…

- Ioana Picos, celebra din seriale romanești, a cerut in instanța desfacerea casatoriei. Potrivit unor surse din mediul judiciar, actrița ar fi a deschis o acțiune ce are ca obiect "divorț cu minori", pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 din București. Dupa un mariaj de cinci ani, timp in care…

- Au trecut aproape 30 de ani de la caderea comunismului, iar avocatul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu din procesul de la Targoviște, generalul in rezerva Constantin Lucescu, a vorbit despre ce li s-a intamplat soților Ceaușsescu atunci.

- Iarna se instaleaza in Romania si aduce un nou val de frig, ploi, lapovita si ninsori. Conform Adminstratiei Nationale de Meteorologie(ANM), care a publicat estimarea evolutiei valorilor termice si a precipitatilor pentru intervalul 2 - 15 decembrie, se anunta vreme rea in urmatoarea perioada.

- Un roman a fost tinut sclav in Belgia, la o splatorie auto, de o familie de indieni. Muncea 11 ore, zi de zi, timp de doi ani. Nicolae plecase la munca in strainatate pentru un trai mai bun, dar a trait un cosmar greu de povestit. Trei membri din aceeași familie de origine indiana, un cuplu și fratele…

- Meciul de Targu Jiu, cu Pandurii, și revederea astfel cu frații gemeni Mihai (foto sus, in stanga) și Nicolae (foto sus, in dreapta) Cotolan, componenți inca din sezonul trecut ai echipei locale, m-au dus iar cu gandul la tinerii care au invațat fotbalul in fostul centru de copii și juniori al SC FC…