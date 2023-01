Stiri pe aceeasi tema

- Criza de securitate de pe flancul estic al NATO face Romania sa iși cumpere armament de calibru in 2023. Armata Romaniei va cumpara 18 drone din Israel pentru care vom plati 300 de milioane de dolari. Achiziția a doua elicoptere militare Airbus H215M cu 150 de milioane de euro va intra in linie dreapta…

- BERBEC Ai un puternic simț al organizarii și acesta este unul dintre motivele pentru care vei primi o oferta pe care nu trebuie sa o ratezi. Cariera ta este intr-un punct de cotitura.TAUR Aceasta este o perioada excelenta pentru tine sa intri intr-o afacere din care ai putea caștiga din belșug.GEMENI Marele…

- Magnații petrolierelor se bucura de o creștere a veniturilor, in condițiile in care sancțiunile declanșate de razboiul declanșat de Rusia redeseneaza comerțul global cu țiței. Iar acest lucru este menit sa dureze. Perturbarea este destul de evidenta. Europa, de zeci de ani principalul cumparator de…

- Pe masura ce se apropie interdicția UE privind petrolul rusesc, Moscova cauta alternative in China, via ruta arctica. Petrolierul Vasili Dinkov, cu o lungime de 257 de metri, a navigat pe ruta maritima nordica spre portul chinezesc Rizhao. Petrolierul care face in mod normal naveta intre terminalul…

- Plitele cu inducție au aparut in anii 1920, deși prezența lor pana acum cațiva ani, cel puțin in Romania, era limitata. Cu toate acestea, popularitatea lor recenta nu lasa loc de indoiala: plitele cu inducție au devenit preferatele multor romani.Plitele cu inducție funcționeaza pe baza unui…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca Romania nu a decis inca forma finala in care se vor subvenționa facturile la utilitați in anul 2023. Ciuca spune ca e nevoie de consultari ample cu mediul de afaceri, dar și ca e cazul ca legislația care va fi emisa sa fie perfect aliniata la directivele adoptate…

- „In prezent, au fost mobilizate 222 de mii de persoane. Nu sunt planificate activitați suplimentare de mobilizare. Ele nu sunt necesare. Cred ca in termen de doua saptamani toate activitațile de mobilizare vor fi finalizate”, a declarat Putin, in cadrul unei conferințe de presa dupa calatoria sa la…

- Aleksandr Lukasenko a acuzat Polonia, Lituania si Ucraina ca pregatesc atacuri "teroriste" in Belarus, relateaza AFP. "Pregatirea in Polonia, Lituania si Ucraina a luptatorilor, inclusiv a radicalilor din Belarus, pentru a efectua sabotaj, acte teroriste si o revolta militara in tara, devine o amenintare…