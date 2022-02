Stiri pe aceeasi tema

- Ruxi, concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre banii pe care ii caștiga din online. Ea a recunoscut ca veniturile sale nu sunt atat de mari, așa cum se aștepta toata lumea. Este cunoscuta in mediul online, iar acum face parte dintr-o emisiune…

- In ultima perioada, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au aparut tot mai rar impreuna, lasand loc de interpretari, mulți spunand ca aceștia sunt in divorț, mai ales ca designerul a plecat pentru o perioada de acasa, pentru un curs de specializare in Franța. Alexandru Ciucu pune capat speculațiilor cu…

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au una dintre cele mai vechi casnicii din showbiz-ul romanesc. De ceva vreme se tot zvonește ca cei doi soți se pregatesc de divorț și se pare ca indragitul croitor al Casei Regale a Romaniei ar fi renunțat la verigheta. Ce indicii i-au dat de gol?

- Lucian Viziru, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de telenovele, a fost internat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala, in data de 31 decembrie. Se pare ca in urma unei afecțiuni deloc de trecut cu vederea, celebrul actor este sub supravegherea atenta a medicilor. Intr-un videoclip…

- Ștefan Hrușca este colindatorul tuturor caselor! Acesta a cucerit inima romanilor și sarbatorile cu glasul sau blajin și cu melodiile sale de Craciun, care se aud in toate casele in perioada cea mai frumoasa din an. El este o prezența extrem de cunoscuta, insa despre soția lui puțini știu multe lucruri.…

- In ultimul timp, mai ales in contextul economic nesigur in care se afla intreaga planeta, auzim tot mai des pronunțate cuvintele „venituri pasive”. Specialiștii in finanțe personale din intreaga lume spun ca secretul imbogațirii sta in gasirea unor metode de a face bani in timp ce dormim și ca acest…

- Deliric sau Razvan Eremia, pe numele lui real, este un cunoscut rapper roman și unul dintre membrii fondatori ai trupei C.T.C. Și-a facut debutul in industria muzicala din Romania in 1999 și continua sa impresioneze in continuare cu talentul lui. Artistul a facut acum marturisiri din interiorul domeniului…