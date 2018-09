Cat de profitabile au fost companiile farma listate la bursa in primul semestru din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea a incheiat primul semestru cu un profit net neauditat de 789,8 milioane lei, comparativ cu un profit net neauditat de 709,3 milioane lei aferent semestrului incheiat la 30 iunie 2017, respectiv o crestere de 11,34%, potrivit unui raport postat pe Bursa.Conform documentului,…

- Romania a inregistrat, in primele sase luni ale anului, un deficit al balantei comerciale de 6,305 miliarde de lei, in crestere cu 483,3 milioane de euro fata de cel consemnat in acelasi interval din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform datelor oficiale,…

- În prezent, prețurile de transfer ar trebui sa fie percepute mai degraba ca o oportunitate în afaceri decât o simpla provocare fiscala. Încorporarea prețurilor de transfer în planificarea financiara și corporativa ajuta la atenuarea riscurilor pentru companiile care…

- Anul trecut a fost unul bun pentru economia romaneasca, iar asta se vede cel mai bine in datele financiare raportate de cele mai importante companii. Marii jucatori si-au crescut profiturile, ajungand la nivelurile record inregistrate inainte de criza. Vedete au fost sectorul bancar si energia. Mai…

- Valoarea totala de piata a celor mai mari 100 de companii globale a crescut cu 15% comparativ cu anul trecut si a ajuns la 20.000 de miliarde de dolari, fapt ce reflecta o crestere de 11,5% a Indexului Global MCSI, arata studiul PwC Global Top 100. Statele Unite ale Americii revendica prima poziţie…

- Valoarea de piata a primelor 100 de companii la nivel global a crescut semnificativ in ultimul an, cu 15% comparativ cu martie 2017, totalizand 20.000 de miliarde de dolari, reiese din datele studiului PwC Global Top 100, prima pozitie fiind ocupata in continuare de SUA, dar China, aflata pe locul…

- Capitalizarea bursiera a companiilor romanești listate pe Bursa de Valori București era, dupa primele șase luni din acest an de aproximativ 20 de miliarde de euro, in timp ce capitalizarea tuturor companiilor de pe piața reglementata era de 36 de miliarde de euro.

- Grupul TeraPlast, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata constructiilor din Romania, a reusit sa-si tripleze valoarea de piata in cei zece ani de tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Actiunile TRP au fost tranzactionate pentru prima data la BVB pe 2 iulie 2008.